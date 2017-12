Els Mossos detenen un camioner begut en contra direcció per la N-II

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge el conductor d'un camió per circular amb una taxa que septuplicava la permesa i circular contra direcció per l'N-II, dins del terme municipal de La Jonquera (Alt Empordà), segons ha informat la policia catalana. El detingut és un home de 41 anys, de nacionalitat equatoriana i amb domicili desconegut.

Els fets es van produir al voltant d'un quart de dues de la matinada, a l'alçada el punt quilomètric 776, quan una dotació policial va detectar un camió que circulava en direcció contrària i com diversos vehicles s'havien d'apartar al voral per no col·lidir amb el vehicle infractor. A la prova d´alcoholèmia va donar un resultat positiu d´1,04 mg/l d´alcohol per litre d´aire expirat, gairebé set vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,15 mg/l.

Per tot això, els mossos van detenir el conductor com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el camió.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el mateix dia a disposició judicial davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.