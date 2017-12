No, benvolguts lectors, no és del partit que respon a aquestes sigles del que els vull parlar avui perquè, a més, sembla estar demodé entre les opcions electorals properes, sinó d'un altre fenomen definit també per aquesta abreviatura i que sí es troba à la page: el dels pressupostos participatius, és a dir, això que els ciutadans puguem decidir de manera directa, a l'assembleària manera encara que sense mà alçada ni exhibint la papereta de colors, la fi d'alguns dels calerots previstos en els pressupostos municipals.

Jo, la veritat, els haig de confessar que estic una mica cansat de tant populisme (anava a dir democràcia però he rectificat a temps perquè no hi hagi malentesos), de tanta representació, de tant associacionisme, de tants caps tants barrets. Mirin si no: que si el Parlament europeu; que si el de Madrid; que si el de Barcelona; que si les Diputacions; que si els Consells Comarcals; que si els Ajuntaments; que si les associacions de barris, i ara també, com que no érem prou per decidir, doncs també en Pepet i la Pepita a evadir-se del vot i de la confiança que van dipositar ara fa dos anys i que tornaran a oferir d'aquí dos anys més. Es per això que no me n'havia preocupat gens ni mica d'aquesta crida que no sé com definir, si en termes de demagògia (deixar decidir una mica a cadascú el repartiment de les engrunes) o de autoinculpació dels partits representats (no saber connectar amb les necessitats reals). Però, com que la premsa en va plena, finalment no m'he pogut estar de fer una ullada a les propostes que es poden votar referides a la zona on visc, a veure quins havien estat els acudits reformistes dels meus veïns. És d'aquesta manera com m'he assabentat que el que es pretén és millorar l'entorn d'una font; millorar la senyalització turística; millorar una plaça i millorar unes restes arqueològiques. Però el cas es què, no se sap, o no he sabut esbrinar-ho, en què consistiran aquestes millores.

Així que jo no em decidiré per cap d'elles no sigui que, més tard, el meu vot sigui emprat com a justificant d'actuacions concretes que en absolut vaig validar. Assumeixo la meva part de culpa, però soc dels que pensen que vaig elegir uns representants perquè es trenquin la closca o d'aquí a dos anys els la pugui trencar jo amb el meu vot, però no per a fer de pigall durant quatre anys i només en el que els interessa.