Figueres impulsa l'ampliació del Pla del Centre Històric

L'Ajuntament de Figueres ha impulsat un nou Pla de Rehabilitació de l'Eix Sant Pau Centre que contempla ajudes de fins a 400.000 euros per a la rehabilitació de façanes, millora d'edificis, i reforma i obertura de nous establiments comercials. L'alcaldessa, Marta Felip, va remarcar la importància del pla durant la visita d'obres divendres al nou centre de Distribució d'Aliments i les noves oficines administratives de Serveis Socials que lobrirà al públic a principis d'any al carrer Sant Pau i carrer Escoles.

Marta Felip ha explicat que la voluntat del govern és ampliar el Centre Històric des de la Rambla fins a la plaça de l'Institut, com ja s'està fent amb l´ampliació del Centre Històric des del sector del carrer Muralla fins al Parc de les Aigües i el nou Auditori dels Caputxins.

Per aquest motiu vol impulsar un Pla de rehabilitació de l'Eix Sant Pau Centre, amb fons municipals, que serveixi per impulsar la transformació de l'espai públic, la millora de comerços i edificis, i ajudi a potenciar les iniciatives privades que dinamitzin aquest sector convertint-lo en una zona de serveis al centre de la ciutat.

L'Àmbit d'actuació d´aquest Pla comprèn el sector entre l'Avinguda Salvador Dalí, la Rambla, la plaça de l'Institut, i el carrer Nou, amb 400.000euros en ajuts i subvencions: 100.000€ per a la rehabilitació de façanes, 100.000euros per a l'obertura de nous comerços, 100.000€ per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis, 100.000euros per a la millora de cobertes i tancaments dels edificis.

Nous serveis al Sant Pau

Les noves dependències dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Figueres disposaran d'una superfície de 500m2 amb entrada pel carrer Sant Pau, i suposaran una gran millora de les condicions del personal i dels usuaris del servei que actualment es troben entre els antics jutjats i l´edifici dels sindicats al carrer Poeta Marquina.

Aquestes dependències estaran connectades amb el nou Centre de Distribució d'Aliments, de 500m2 també, que tindrà l´entrada pel carrer Escoles i servirà per centralitzar tots els serveis que actualment es troben repartits en diversos locals per manca d'espai, l'equipament disposarà de magatzem amb capacitat per 110 palets, supermercat, bugaderia, i una oficina d´atenció.

També es va realitzar una visita d'obres a la reforma de l'antic cinema Las Vegas que estarà enllestida el primer trimestre del 2018, en la que l'Ajuntament de Figueres hi aporta 350.000 euros i que es podrà utilitzar com a teatre.