Comencen els històrics pessebres de Bàscara i Llers

Bàscara i Llers han estat dues de les poblacions que han estrenat les tradicionals representacions dels pessebres vivents el darrer cap de setmana. El de Bàscara és un dels més antics del país. Va néixer el 1973 i diumenge va estrenar la 44a edició a l'espectacular escenari de l'entorn de la riba del Fluvià. A Llers compleix 27 anys i té lloc als jardins de Can Casagran.

Els veïns de Bàscara es bolquen cada any en el pessebre que Joan Sayeras i Mercader, un veí de 14 anys, va iniciar en adonar-se de la similitud del paratge de la Font del Castell i l'Horta d'en Micaló amb el pessebre que cada any es muntava a casa seva. Ell i un grup d'amics van sembrar la llavor que ha convertit l'activitat en una de les principals festes de Nadal que rep milers de persones.

Una escena al riu Fluvià

Les representacions en les quals participen més de tres-cents figurants es poden veure fent un recorregut que comença a la plaça de l'Església. A la introducció, com cada any, s'hi han introduït alguns canvis mantenint l'espectacularitat d'un discurs de llum i so.

A partir d'aquí en el recorregut es poden veure diferents escenes que et porten fins al Naixement de Jesús.

Les representacions es repetiran els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i l'1 de gener. Hi ha una única representació a les set de la tarda.



A Llers, 27 anys d'història

El pessebre vivent de Llers és més recent, amb vint-i-set anys, però també s'ha fet un forat al calendari de Nadal.

Més de quaranta escenes es poden veure als jardins de Can Casagran acompanyades d'un muntatge musical i un guió del periodista i regidor a Figueres Francesc Cruañes

A Llers hi haurà dues sessions de la representació, a les sis i a les set de la tarda. Es repetiran els dies 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.