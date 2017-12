Demanen 8 anys per a un acusat d'intentar violar una noia a Figueres

La fiscal demana 8 anys de presó per a un acusat d'intentar violar una noia al replà d'un bloc de pisos de Figueres i amenaçar-la amb tallar-li el coll amb un tros de vidre. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí del passat 11 de març en un edifici abandonat del carrer Peralada. La jove va poder salvar-se perquè, casualment, una veïna que anava a aparcar el cotxe va sentir els seus crits d'auxili i va donar l'alarma. Per entrar al replà, els agents de la Guàrdia Urbana van haver de trencar la porta amb una pota de cabra. L'acusat va aconseguir fugir pel teulat, però va caure, es va trencar el peu i la policia el va poder detenir poc després. D'ençà d'aleshores, es troba en presó preventiva. El judici s'ha començat a celebrar aquest dimarts a l'Audiència de Girona, però s'ha hagut de suspendre a mig fer perquè la víctima no s'ha presentat.

Els fets que s'han començat a jutjar avui van tenir lloc el passat 11 de març. Segons sosté la fiscal, el processat va intentar violar una noia a qui havia conegut aquella mateixa nit en un bar. L'acusat, que és algerià, se la va emportar fins al pis on vivia, en un bloc abandonat del carrer Peralada.

L'escrit d'acusació recull que el processat ja va intentar forçar-la dins l'habitatge. Ella, però, se'n va poder desempallegar i va fugir fins al replà, tot i que no va poder arribar al carrer perquè el processat li va donar una empenta. Allà, se li va posar al damunt i va provar de violar-la mentre l'amenaçava amb tallar-li el coll amb un tros de vidre.

Durant el judici, però, no s'han pogut escoltar ni les versions de l'acusat ni la de la víctima. La d'ell, perquè el seu advocat ha demanat que declarés al final de la vista. I la d'ella, perquè no s'ha presentat, i això ha obligat el tribunal de l'Audiència de Girona a suspendre el judici i fixar una nova data per reprendre'l.

Aquest matí, tot i això, per la sala de vistes sí que hi han passat diversos testimonis. Entre aquests, el de la dona que va donar l'alarma. Segons ha explicat, aquell matí, pels voltants de les set, va sortir de casa seva perquè tenia el cotxe mal aparcat i l'havia de moure. Quan va passar amb el vehicle pel costat del bloc, va escoltar la noia demanant auxili i, com que no duia el telèfon a sobre, li va demanar a un veí que estava tirant les escombraries que alertés la policia.

Poc després, diversos efectius de la Guàrdia Urbana van arribar al lloc. Els agents han declarat que la porta del bloc estava tancada, però que quan van mirar cap a dins, van veure l'acusat sense samarreta eixarrancat damunt la noia. Per poder accedir a dins, van haver de fer servir una pota de cabra per trencar el pany.

L'acusat, quan va veure els policies, va fugir escales amunt, deixant la noia al replà. Els agents han dit que la jove, que estava "histèrica, nerviosa i espantada" tenia els pantalons mig abaixats i que els va explicar que el processat l'intentava violar.

Es trenca el peu

Els agents van anar pis per pis –la majoria estaven oberts- per intentar localitzar el sospitós. Com que no el van trobar enlloc i al capdamunt del bloc hi havia una terrassa, van pensar que havia fugit pels teulats i van començar a buscar-lo per la zona. El van trobar poc després en un carrer proper.

L'acusat, que s'havia posat una jaqueta, anava ranquejant, perquè mentre provava de fugir va caure i es va trencar el peu. De fet, avui, a l'Audiència de Girona, encara caminava coix. Segons han dit els policies, la jove el va "identificar clarament" com la persona que havia intentat agredir-la sexualment.

Ara, l'Audiència de Girona haurà de fixar una nova data per reprendre el judici. El processat, que és algerià, s'enfronta inicialment a 8 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i a pagar 1.350 euros de multa per un delicte lleu de lesions. La fiscal també demana que es passi deu anys en llibertat vigilada i que, durant deu anys i mig, no es pugui acostar a menys de 300 metres de la víctima.