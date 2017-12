Palau de Santa Eulàlia denega la llicència de la macrogranja de porcs

L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia va denegar fa uns mesos la llicència de construcció de la macrogranja de porcs a tocar la riera de la Pellingarda que des de fa més de dos anys intenten aturar la plataforma Salvem la Pellingarda dins la Plataforma Salvem l'Empordà de Purins. Estan convençuts que podria haver afectat les aigües que ja estan contaminades per purins. L'alcalde, Xavier Camps, es mostra prudent perquè el procés podria no està tancat del tot.

«Després de dos anys i de fer múltiples accions tant en els mitjans com a nivell institucional i polític i de presentar múltiples al·legacions», expliquen des de la plataforma, «s'ha aconseguit que l'Ajuntament denegués la llicència». La decisió municipal es va prendre fa uns mesos i es va comunicar al TSJC, on hi ha una sentència que els insta a agilitzar els tràmits perquè el promotor pugui tirar endavant la granja. Però en el procés de presentació de documentació, Camps ha explicat que se li va requerir un projecte nou perquè es preveien canvis substancials si es tenia en compte el dibuix de la granja presentat i que encara no s'ha fet. La decisió municipal s'ha comunicat al jutjat, que encara no ha respost.

La granja es va començar a projectar el 2011 amb una capacitat per a 2.300 porcs en el llogaret de l'estanyet i prop de la riera de la Pellingarda.



Sis anys de tràmits

L'Ajuntament ho va intentar aturar i el promotor va recórrer per la via judicial. Una sentència del TSJC li donava la raó i instava l'Ajuntament a autoritzar-la. Fa dos anys va començar a produir-se un moviment veïnal amb reunions a les quals fins i tot va assistir el promotor. Mentre aquest defensava la legalitat dels tràmits, l'altra part alertava de les conseqüències negatives.

Fins i tot Unió de Pagesos va exigir a l'Ajuntament que complís la sentència i agilitzés els tràmits perquè el pagès pogués començar a construir perquè «compleix totes les condicions legals, sanitàries i ambientals». «S'ha hagut de gastar diners comprant el camp, fent el projecte, anant a judici i encara no hi ha pogut posar ni una totxana», va lamentar públicament el president d'Unió de Pagesos, Joan Caball. Però els veïns i l'Ajuntament creuen que és un risc per als aqüífers.

Arran de la presència d'aquesta plataforma, i les que pretenien aturar altres projectes a Pontós i Bàscara, va crear-se, juntament amb Iaeden-Salvem l'Empordà, una plataforma que les agrupava totes –Salvem l'Empordà de Purins– per «la preocupació per la contaminació dels aqüífers causada en bona part per nitrats procedents d'abocaments incontrolats de purins». Demanen una moratòria de noves macrogranges i d'ampliacions de granges fins que millori la gestió dels residus de la indústria ramadera.