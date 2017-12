Mig miler de participants a les curses de Sant Esteve de la Jonquera, Terrades i l'Escala

Aquest dimarts al matí, dia de Sant Esteve, un total de 469 participants s'han repartit entre les curses acollides a la Jonquera, Terrades i l'Escala. En terreny fronterer, a la setena edició de la Cursa de la Dona s'hi han concentrat 244 corredors i caminadors en un recorregut de 5 km planer pel nucli urbà. Organitzada pel Centre Excursionista Jonquerenc a benefici de la Fundació Oncolliga Girona, la novetat ha estat la inclusió d'un circuit infantil, de 500 m, anomenat Cursa de la Nena.

Pel que fa a les classificacions, a la categoria masculina el triomf ha estat per Johan Vaz, que ha entrat amb un temps de 16 minuts per davant Robert Fusté i Carlos Conciençao. En dones, la vencedora ha estat la llançanenca Montse Rivera (21 minuts i 26 segons), que ha quedat per davant la garrotxina Sònia Bassas, guanyadora de l'edició anterior, i Camille Riviere.

466 euros per a la Marató

Per la seva part, la Societat de Caçadors de Terrades ha portat 120 participants a la tercera Sant Silvestrerradenca, amb un nou recorregut, de 4 km, i on tots els euros de la inscripció -en total, s'han recaptat 466 euros- es donaran a La Marató de TV3. Els guanyadors de cada categoria han estat Marc Bech i Marta Noguero.



Finalment, la Cursa de Sant Esteve de l'Escala de 6 km i un circuit infantil, s'ha iniciat a la platja de la Punta, la que hi ha en el nucli antic. Ha estat impulsada per l'Escala-Empúries Flama91 i hi han pres part 105 persones. En aquest cas, en el podi masculí hi han pujat els germans bisbalencs Eduard i Martí Baquer i Jaume Aguilera, i en el femení l'escalenca Marili Banegas, Judith Soler i Rosa Matamala.



Les últimes

Aquest diumenge 31, dia de Sant Silvestre, hi haurà les tres últimes curses de l'any a l'Alt Empordà. A les 11 del matí començarà la de Cadaqués, gratuïta i amb distàncies de 10 km per als adults i de 400 a 800 m per a la mainada. A cost zero també serà la de Fortià, a les 4 de la tarda, amb un recorregut de 4,5 km que segueix l'itinerari Saludable de Dipsalut i organitzat pels Joves de Fortià. I l'última serà a Navata (18 h), amb recorreguts de 2,5 i 5 km i on els 3 € de la inscripció aniran pel Centre de Lleure el Dofí.

D'altra banda, la primera del 2018 serà, per tercer any, a Espolla, el diumenge dia 7 de gener (10 h). La Marxa de la Sussissa tindrà un circuit de 8 km per muntanya -el preu va dels 6 als 10 euros. El dia abans, per Reis (de 18 a 21 h), els organitzadors han preparat una taula rodona amb Eric Torres, Carlos Soler, Philippe Verdoodt i Xavi Llamas.