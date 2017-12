La Cavalcada de Reis de Figueres comptarà amb 300 figurants i 8 carrosses

Figueres donarà la benvinguda als Reis de l´Orient la nit del 5 de gener amb una gran Cavalcada, on hi participaran més de 300 figurants, 150 dels quals són voluntaris inscrits via web que repartiran 700 quilos de caramels, i 8 carrosses, una més que l'any passat. Enguany, consolida el recorregut que es va estrenar fa dues edicions, que incorpora la plaça Catalunya i la plaça del Gra i que passa per la Rambla en sentit invers al de la circulació amb la intenció d'esponjar el públic i garantir més seguretat.

La nova carrossa que presenta enguany la cavalcada vol representar una mena de centre logístic per a la distribució dels regals, amb reproduccions de plànols antics de Figueres, escales, i elements destinats a escenificar que és des d´allà on es puja a les cases a portar els regals. A més, tenint en compte que Figueres és Capital de la Sardana i que enguany se celebra Bicentenari del naixement de Pep ventura, la carrossa inicial, la del Consell d´Infants, tindrà elements al·lusius a aquesta efemèride.



Éssers màgics i lluminosos

Pel que fa a la resta de comparses, la cavalcada comptarà amb companyies externes (éssers màgics i lluminosos de la Companyia Yalicko, Pegàs —el cavall alat—, inflables lluminosos: 3 estels gegants i 2 cavalls lluminosos, follets i fades de Drakònia.

Entre les novetats de la cavalcada, també destaca que a la plaça de l´Ajuntament, l´espera dels Reis serà amenitzada per "Landry el rumbero", que s´ha renovat part del vestuari de la comitiva del Rei Negre, i que s´ha ampliat la comitiva d'en Fumera amb la construcció de dues grans estructures per als vigilants que l'acompanyen.

Com cada any, l´Ajuntament organitza un gran dispositiu de seguretat i de control de l´aforament dels diversos espais públics, amb la col·laboració de diferents serveis d´emergència i protecció civil.

Prèviament a la cavalcada, els dies 3 i 4 de gener, a la porxada de l´Ajuntament, hi haurà un carter reial que rebrà les cartes als Reis que els nens i nenes vulguin que arribin per via urgent a Ses Majestats.

El 5 de gener a la tarda, se celebrarà el tradicional concurs de fanalets al teatre Jardí.

Pel que fa a altres activitats de Nadal previstes, el dia 31 de desembre passejarà per Figueres l´Home dels Nassos, una tradició que l'Ajuntament de Figueres va recuperar fa quatre anys.

Enguany serà la companyia La Llarga, una jove companyia figuerenca representada per la Rebeca Alabert i en Marià Llop, l'encarregada d'encarnar i interpretar aquest personatge. Qui tingui la sort de trobar-se l´home o la dona dels nassos per Figueres, és possible que rebi un obsequi.