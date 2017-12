Enllesteixen el nou carril bici entre Vilatenim i Figueres

L'Ajuntament de Figueres va finalitzar les obres del carril bici del Camí Vell de Vilatenim, que es van iniciar el mes de setembre. El nou vial, que connecta Figueres i el barri de Vilatenim des de la Marca de l'Ham, millora l'accessibilitat a la zona, on s'estan portant a terme les obres de desdoblament de la C-260, i garanteix la seguretat dels vianants i bicicletes.

Properament, en la següent fase del projecte, es durà a terme la instal·lació de l'enllumenat. A més, també s'han realitzat obres d'adequació del traçat entre les Moragues i el Centre Cívic Joaquim Xirau per millorar l'aspecte del traçat i la seguretat dels vianants.

Per a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, la construcció d'aquest carril bici era un compromís del govern municipal amb els veïns de Vilatenim, així com les actuacions de millora del traçat per a vianants des de les Moragues fins el Centre Cívic Joaquim Xirau de la Marca de l'Ham, un recorregut molt utilitzat i que a partir d'ara quedarà dignificat, i sobretot, serà segur.