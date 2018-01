L'Home dels Nassos el darrer dia de l'any

L'home dels Nassos va tornar el darrer dia de l'any, el 31 de desembre, a la Jonquera i Figueres, dues de les poblacions gironines que mantenen viva la tradició. A la Jonquera es va poder veure el personatge de cada any, mentre a Figueres, on la tradició es va recuperar el 2014, una jove companyia figuerenca va interpretar el personatge pels carrers de la ciutat.

«Degut a la importància del personatge que ens deixa tots amb un pam de nas, iniciarem una recerca», explicaven els dos actors Rebeca Alabert i Marià Llop encarregats el 2017 d'encarnar i interpretar aquest personatge.



Un comitè de recerca

El CDR (Comitè de Recerca) va passejar-se per la Rambla i pels principals espais i carrers del centre històric recollint voluntaris per sumar-se a la recerca. «El perfil nassal més versàtil» es veu obligat a no treure el nas tot l'any i ho fa el darrer dia.

A la Jonquera l'home dels nassos és un simpàtic capgròs de nas llarg que recorre en cercavila per diferents indrets de la vila repartint nassos i caramels als qui se'l troben.

L'Home dels Nassos és un personatge mític que s'anuncia a la mainada que apareix l'últim dia de l'any.