Roses adjudica l'ordenació de la platja dels Palangrers

L'Ajuntament de Roses ha adjudicat les obres per a la remodelació de l'aparcament adjacent de la platja dels Palangrers. El projecte es portarà a terme després que ja s'hagi realitzat el condicionament dels accessos a la platja, consistent en l'enjardinament de l'espai i la incorporació d'una rampa de connexió a la platja. Ara es continua amb una nova àrea. Les obres corresponents a aquesta nova actuació acaben de ser adjudicades, per un import de 82.000 euros.

El consistori ha aprovat recentment la contractació de les obres per dur a terme aquest projecte, que consistirà en la remodelació de l'espai entre la carretera del Far, la platja dels Palangrers i el moll de Drassanes. Les obres ordenaran l'espai d'aparcament habilitant 44 estacionaments per a vehicles, 12 places per a motos i 10 per a bicicletes. A més, el projecte donarà continuïtat a l'itinerari per a vianants des de la vorera de la carretera del Far fins a la mateixa platja.



Continuació al camí de ronda

Les obres inclouran la pavimentació de l'espai de la zona d'accés i d'aparcament de vehicles amb aglomerat asfàltic, així com de l'espai destinat als vianants amb formigó rentat a l'àcid, que harmonitzarà la imatge amb les voreres del Far i del camí de ronda adjacents.

Es plantaran espècies vegetals, tant arbres com arbustos, per embellir el conjunt i s'instal·laran els sistemes de reg i enllumenat i el mobiliari urbà necessaris.

La superfície total de l'àmbit d'actuació és de 1.900 m?2; i tindrà un període de quatre mesos d'execució.

Amb el projecte, l'Ajuntament pretén continuar adequant paisatgísticament el front marítim i millorarà la imatge i accés d'un espai turístic. Està situat a primera línia entre la zona del nucli i les posteriors cales. També és una platja molt concorreguda per la gent de Roses.

La platja, de petites dimensions, es considera la primera cala desvinculada del nucli urbà del municipi i rep un gran nombre d'usuaris al llarg de l'any.