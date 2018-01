Un home s'enfronta a quatre anys de presó per tràfic de drogues a Vilajuïga

Un home de nacionalitat francesa i sense antecedents penals s'enfronta a quatre anys de presó per un delicte contra la salut pública. L'Audiència de Girona tenia programat ahir al matí el seu judici que finalment no es va poder celebrar perquè l'acusat no es va presentar. Els fets es remunten l'agost del 2014, quan els Mossos d'Esquadra van enxampar a l'home al pàrquing de la discoteca Raigdingue de Vilajuïga amb més d'una quinzena de bosses als pantalons que contenien diferents tipus de droga. Entre les substàncies que van localitzar hi havia èxtasis, cocaïna i marihuana, tot plegat valorat en més de 800 euros.

A la bossa de l'acusat també hi van trobar una balança i una bossa de plàstic retallada, que serviria per preparar les dosis que posteriorment venia a terceres persones. L'home també portava 150 euros en bitllets de 10 i 20. A més de la presó, el fiscal també demana una pena de 2.400 euros en matèria de responsabilitat civil.