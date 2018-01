Figueres modifica el planejament urbanístic per instal·lar un càmping

A la segona va la vençuda. L'equip de govern de Figueres va aprovar finalment ahir el text refós de la modificació puntual del planejament que permet la instal·lació d'un càmping a la ciutat. Se situaria a l'àmbit de l'antic Càmping Pous, a peus de l'N-II i a peus d'una de les principals vies d'entrada i sortida de la ciutat.

L'alcaldessa Marta Felip va aconseguir finalment la majoria absoluta requerida per tirar endavant la modificació amb 11 vots a favor, del PDeCAT, ERC, PP i els no adscrits Manuel Toro i Núria Galimany, 3 en contra (PSC) i 7 abstencions (Cs, Compromís, CUP i Diego Borrego).

El punt ja havia passat pel ple del passat 14 de desembre i aleshores la minoria del govern sumada a dues absències en el plenari va impedir que tirés endavant.

A l'espai on ahir es va aprovar preveure sòl per ubicar-hi un càmping s'hi poden veure encara les antigues instal·lacions del conegut Càmping Pous. L'alcaldessa va defensar «la idoneïtat» que en un futur s'hi pugui desenvolupar l'activitat de càmping altra vegada, després que l'anterior equipament tanqués l'any 2003.

«És una modificació d'interès general per a la promoció econòmica i turística de la ciutat i la comarca», va assegurar Felip, per després apuntar també que permetria «diversificar l'oferta d'allotjaments».



Nous propietaris

Malgrat que el passat mes de desembre no s'havia confirmat que hi hagués cap projecte concret sobre la taula, ahir, el regidor de Cs Toni Pérez va posar de manifest que els terrenys del Càmping Pous s'haurien venut i que els nous propietaris tindrien previst impulsar-hi un projecte.

El govern diu desconèixer si ha canviat de mans i asseguren que, de moment, no se'ls ha presentat cap proposta. Davant les acusacions que darrere el canvi de planejament s'hi amaguen interessos privats i no públics, Felip va insistir que no han rebut pressions dels propietaris dels terrenys. «Fomentem que s'implantin activitats, no anem a remolc d'un particular», va dir.

Les reticències entre l'oposició es van mantenir en la mateixa línia que en l'últim ple. Els límits no queden clars i hi ha dubtes sobre la sostenibilitat d'instal·lar-hi un càmping. El regidor no adscrit Diego Borrego va recordar que «un càmping és com un poble més a la comarca», coincidint amb el regidor de Compromís Òscar Vergés sobre els problemes i les mesures que es prendrien en cas de sequera.

L'alcaldessa va explicar que el govern continuarà tenint les eines per regular qui s'hi instal·la i com seria l'adjudicació o no de la llicència corresponent.

En canvi, la regidora del PP, Maria Àngels Olmedo, així com els dos regidors no adscrits Manuel Toro i Núria Galimany van recolzar la modificació en considerar que és una «eina de desenvolupament econòmic local» i «la promoció turística».

Van ser diversos els grups, com ara ERC, la CUP o Compromís, els que van qualificar la modificació de «pedaç» a l'espera que es redacti el nou i definitiu POUM.

El text refós ja aprovat s'enviarà ara a als Serveis Territorials d'Urbanisme de Girona per donar conformitat al document.



Compromís amb la gossera

Durant el ple també es va aprovar per majoria el conveni de l'Ajuntament de Figueres, la Diputació i el Consell Comarcal per a la construcció del nou Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà.

La nova gossera de la comarca es construiria a Pedret i Marzà i l'Ajuntament hi aportarà 300.000 euros repartits en dues anualitats. El projecte el va aprovar el Consell Comarcal el passat mes de setembre amb un cost total de 830.324,97 euros.

El ple va donar ahir llum verd a l'aprovació del conveni de cooperació entre les tres administracions per a la construcció de la nova protectora, que s'ubicaria a tocar de l'abocador de Pedret i Marzà.

No serà fins que s'hagin aprovat tots els convenis, quan el Consell licitarà finalment l'obra que permetria el trasllat de les instal-lacions. Actualment la gossera ha acabat absorbida per la trama urbana. Amb el projecte es resoldrien els problemes de sorolls i litigis amb els veïns així com la saturació de les instal·lacions.