Figueres presenta les obres del carrer La Jonquera als veïns i comerciants

L'Ajuntament de Figueres va celebrar ahir una reunió informativa amb els veïns i comerciants del carrer La Jonquera per tractar les obres de reurbanització que començaran el proper mes d'abril. La intervenció s'emmarca en el Pla de Barris i busca retornar al vial «el rol d'espina vertebradora» del centre històric. Tindrà un cost de 728.794,39 euros i forma part d'aquest pla global que aborda altres carrers del centre històric com l'Ample i el tram final del Peralada. Es planteja una via en plataforma única i un programa d'ajuts per a la rehabilitació de façanes per dinamitzar l'entorn.