La instal·lació d'una antena telefònica a Figueres posa en alerta els veïns

L´edifici Torre de Vila Jardí on es vol instal·lar l´antena.

L´edifici Torre de Vila Jardí on es vol instal·lar l´antena. conxi molons

La possible instal·lació d'una antena de telefonia ha posat en alerta els veïns del sector de l'Olivar Gran de Figueres. L'estructura es vol col·locar sobre la Torre Vila Jardí (Fase IV), un edifici de set pisos del carrer Carles Fages de Climent. La decisió la prendrà només la comunitat de veïns d'aquest bloc, però la resta de residents del seu entorn s'hi oposen.

La Torre Vila Jardí està envoltada de centres escolars. A les seves immediateses hi ha l'escola Joaquim Cusí, la llar d'infants Lilaina, l'escola Carme Guasch i l'institut Olivar Gran.

Efectes de radiacions i impacte paisatgístic són alguns dels motius pels quals els veïns de la zona rebutgen la col·locació de l'antena en el teulat de la Torre Vila Jardí i que alerten que afectaria tant els residents com els estudiants.

Segons ha explicat l'administrador de la finca, Thomas King, la companyia interessada a col·locar-hi la infraestructura és Orange i el preu que en pagaria la companyia permetria a la comunitat resoldre dificultats econòmiques. Segons King, la meitat de l'edifici encara està en mans del promotor.

Serà aquest vespre en una reunió dels veïns d'aquest bloc quan es decidirà si s'hi dona llum verd. Paral·lelament, la resta de veïns dels edificis annexos així com la comunitat de propietaris del complex Nou Urbanisme de cases unifamiliars han convocat una concentració a la rotonda per rebutjar-ne la instal·lació.



Emparats per la nova llei

La nova Llei de Telecomunicacions aprovada el 2014 pel govern central del PP limita les competències de l'Ajuntament en aquest àmbit i si la companyia i la comunitat arriben a un acord, la instal-lació podria tirar endavant amb facilitat. El consistori, però, es manté a l'expectativa arran del que puguin decidir els veïns i de rebre algun document de l'empresa.

La inquietud, però, s'ha estès entre els veïns i alerten de l'efecte negatiu de l'antena en la salut. «Ja poden anar dient que és innocu, si et fa mal un microones, imagina't una antena de telefonia», explica una veïna. Dins del mateix bloc les opinions no són homogènies i s'alerta d'una possible desvalorització del preu del pis.



Els antecedents

Malgrat que la llei de telecomunicacions redueix la capacitat d'intervenció de l'Ajuntament, hi ha antecedents de pobles veïns que han aconseguit retirar antenes malgrat la nova normativa. És el cas de l'Escala, on el consistori va precintar l'antena que Vodafone havia instal·lat a 50 metres de l'escola perquè no s'adequava a la normativa urbanística, ja que superava l'alçada permesa.

El rebuig de Figueres a la instal·lació d'antenes no és nou. Durant anys els veïns del carrer Balmes del Poble Nou van lluitar perquè se'n retiressin tres instal·lades sobre el teulat d'acord a una llicència atorgada l'any 1998.

L'any 2014, i enmig del polèmic procés, el consistori va dissuadir la propietat d'un altre edifici d'instal·lar una nova antena a l'avinguda Pirineus.