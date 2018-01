Figueres enceta el debat pel canvi de gestió del servei d'escombraries

L'Ajuntament de Figueres ja té definit el nou model de recollida de residus i les condicions previstes per a la nova contractació del servei de neteja de la ciutat. Abans, però, que el document es debati en el ple, serà presentat als ciutadans en una sessió informativa.

El nou contracte substituirà l'actual amb l'empresa mixta Ecoserveis que s'encarrega de gestionar la neteja, la recollida de residus, el manteniment de parcs i jardins i l'enllumenat públic. En els pressuposts s'inclou una partida de 5,2 milions per fer-hi front.

Feia temps que s'arrossegava el canvi d'empresa. L'agost del 2016 es va prorrogar indefinidament el contracte d'Ecoserveis per no quedar-se sense serveis a l'octubre d'aquell any i no ha sigut fins un any i mig després quan ha finalitzat la redacció de les condicions del contracte.



Externalització del servei

Finalment el govern de Figueres portarà a debat i votació el plec de condicions del contracte de neteja. Dilluns passarà per comissió informativa, dimarts es presentarà als ciutadans en un acte al Cercle Sport i dijous es posarà a votació en sessió plenària.

Un cop sigui aprovat, el servei es posarà a concurs públic i deixarà de ser una empresa mixta la que s'encarregarà d'executar-lo. De moment, d'entre tots els grups municipals el PSC ja ha manifestat que hi donarà suport.

Un dels moments més crítics i tensos viscuts en relació amb el servei de recollida d'escombraries va ser la vaga convocada per la plantilla d'Ecoserveis el desembre del 2016 arran de l'extinció del conveni entre l'Ajuntament i l'empresa i l'anunci del govern de municipalitzar part dels serveis, que passarien a ser gestionats per Fisersa.

La presentació de l'Ajuntament comptarà amb la intervenció de l'alcaldessa Marta Felip, el regidor de Serveis Urbans Quim Felip i el director de Serveis Urbans, Jordi Cabot.