Vuit detinguts i 60,6 quilos de marihuana comissats en 4 controls de la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones i ha comissat fins a 60,6 quilos de marihuana en quatre controls fronterers.

En una de les actuacions, els agents asseguren que van interceptar un vehicle llançadora que intentava anar a França pel Coll de Manrella, a la Vajol. Aquí van arrestar tres persones. Dos al vehicle llançadora i un en un de posterior, familiar dels anteriors, que transportava 10,4 quilos de marihuana.

Les detencions han tingut lloc entre el 15 i el 19 de gener a la Jonquera, de Llers i la Vajol. Els arrestats són: set homes de diverses nacionalitats i una dona de nacionalitat espanyola, tots han quedat acusats de ser els presumptes autors d'un delicte contra el tràfic de drogues.

La primera de les actuacions es va produir cap a la una de la matinada de dilluns de la setmana passada quan una patrulla de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera feia un control fiscal a la sortida 3 de l' autopista AP-7 al terme municipal de Llers.

Aquí els agents van fer aturar un vehicle amb matrícula espanyola i que estava ocupat per una dona. Els agents la van identificar i després van procedir a la inspecció de l'automòbil. Aquí va venir a la sopresa: van descobrir que en els seients del darrere i al maleter hi havia dues bosses d'esport de color negre que contenien marihuana. En total 33 quilos. La dona va acabar detinguda per tràfic de drogues.

El segon comís de droga va ser l'endemà dia 16 pels volts de dos quarts de deu de la nit, agents de la mateixa unitat van identificar els ocupants d'un vehicle amb matrícula alemanya que circulava per l'autopista a l'altura de la Jonquera. Hi anaven dos homes de nacionalitat polonesa.

Quan els agents van registrar el cotxe hi van trobar 50 paquets amb marihuana, que pesaven 15,2 quilos. Ambdós ocupants del vehicle van acabar detinguts per un delicte contra la salut pública.

El dijous de la mateixa setmana, pels volts de les deu de la nit els agents de la Jonquera van fer un altre comís de marihuana. Va ser pels volts de les deu de la nit a la sortida 1 de l'autopista a la Jonquera.

Aquí van detenir un home de nacionalitat francesa i un de portuguesa. I és que després d'identificar-los i inspeccionar el vehicle amb plaques franceses amb el qual viatjaven els van troba 10 bosses que contenien dos quilos de marihuana.



Creuant la frontera per la Vajol

I per últim, el divendres pels volts de les tres de la matinada els agents de la Guàrdia Civil de la Jonquera estaven fent un control al Coll de Manrella, a la Vajol. Aquí van fer aturar un cotxe que duia plaques espanyoles. Van identificar els seus dos ocupants: un home de nacionalitat espanyola i un de francesa. Mentre els agents registraven l'automòbil, en aquest mateix punt fronterer va arribar un altre vehicle, en aquest cas amb matrícula francesa i ocupat per una sola persona.

Els agents van identificar el conductor i van veuer que era un ciutadà francès, familiar dels altres dos als quals els estaven escorcollant el vehicle.

Un inspeccionat el cotxe d'aquest últim, els agents de la Guàrdia Civil van trobar set bosses que contenien 10,4 quilos de marihuna. Els agents davant la possibilitat que el primer vehicle es tractés d'un vehicle llançadora per avisar de controls policials i que els tres eren familiars, van procedir a la detenció de tots ells per un presumpte delicte contra la salut pública.

Tots les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts i la droga comissada en els diversos controls van passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia a Figueres.