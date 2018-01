Detecten consums elèctrics anormals en dos barris del sector oest de Figueres

Endesa va detectar ahir consums molt excessius, anormals, en comptadors inspeccionats a tres punts del barri del Culubret i el Bon Pastor de Figueres. Es tracta d'una zona on fa deu dies es van produir talls elèctrics. De la trentena d'habitatges on es van fer mesuraments, en nou es va constatar frau elèctric, i en set el consum anormal. Ahir únicament es van fer els mesuraments i s'espera que properament hi hagi talls de llum o actuacions policials.

Endesa ha informat que s'està fent un seguiment molt exhaustiu dels barris on en altres controls s'havia detectat frau elèctric. Ahir es va decidir fer mesuraments. Es va actuar a les sis del matí i dues hores més tard havien finalitzat.

Es van fer controls al carrer Avinyonet, al carrer Major i al carrer Tarragona, entre el Bon Pastor i el Culubret.

Segons la companyia, els mesuraments van constatar els consums anormals en set punts i se sospita que pugui haver-hi alguns llocs on hi hagi plantacions de marihuana. Tot i això, l'actuació d'ahir va consistir en els mesuraments, va informar l'Ajuntament.

La problemàtica als barris de la zona oest no és nova. Des del 2016 pateixen talls de llum generats principalment pel frau elèctric. L'Ajuntament i Endesa han abordat la problemàtica amb controls periòdics que van minimitzar la problemàtica. Des de fa uns mesos torna a haver-hi més talls de llum, el darrer l'11 de gener.

A finals de desembre després d'un operatiu es van localitzar més d'un miler de plantes de marihuana.