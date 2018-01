Figueres comença les obres del nou aparcament al solar del carrer Migdia

L'Ajuntament de Figueres ha començat aquesta setmana les obres d'adequació del solar del carrer Migdia com a aparcament gratuït amb capacitat per a 50 places. Es tracta del solar propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social i cedit gratuïtament gràcies a la col·laboració del grup municipal del PP. Les obres estan pressupostades en 70.000 euros i formen part de l'acord per l'aprovació dels comptes municipals del 2017.

El nou aparcament substituirà el desaparegut estacionament del carrer Joan Arderius. Les obres consistiran en el desmuntatge de les actuals tanques i cartells obsolets, es desbrossarà i anivellarà el terreny, i s'enderrocaran els fragments de paviment de formigó existents. Es pavimentaran les voreres perimetrals de l'aparcament millorant els accessos i la seguretat de la cruïlla, i finalment es dotarà l'aparcament de torres d'enllumenat públic.

L'obra complementa la recentment inaugurada urbanització del nou carrer Joan Arderius que ha servit per «dignificar tot el sector del carrer migdia», diu l'alcaldessa Marta Felip, i que enguany amb les obres es donarà ús a un espai «molt degradat que donarà un gran servei al barri».