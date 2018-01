Borrassà es queixa a Correus pel «mal funcionament» del servei i vol millores

L´Ajuntament de Borrassà assegura haver rebut reiterades queixes de veïns denunciat el mal funcionament del servei de correus a la població. Segons el consistori, els ciutadans han denunciat que moltes cartes i paquets no es reparteixen al poble i quan n´arriba alguna ho fa amb molt de retard. Així mateix, els veïns expliquen que sovint les cartes arriben amb adreces i noms equivocats.

Igualment, s´han queixat que al poble no hi hagi cap responsable del servei de correus per atendre la població i que, aquest fet, obligui la gent a haver-se de desplaçar al municipi veí d´Ordis, on, diuen, el responsable només disposa d´un quart d´hora per atendre les necessitats dels usuaris.

Arran del gran nombre de queixes rebudes, l´Ajuntament ha acordat en el ple d´aquest mes de gener, elevar una queixa formal al cap de Serveis Perifèrics de Correus de Girona demanant la millora del servei al més aviat possible.A la vegada, també es demana que s´obri un punt d´atenció a Borrassà per evitar desplaçaments i millorar la qualitat d´aquest servei.