Figueres acollirà aquest cap de setmana els actes de cloenda del bicentenari del naixement de Pep Ventura, en el marc de la capitalitat de la sardana. L'acte principal tindrà lloc el dissabte 3 de febrer, a l'auditori dels Caputxins i s'hi presentarà l'exposició virtual Sardanes. També s'hi presentarà el llibre Això no és una biografia de Pep Ventura i un disc on s'hi recullen catorze temes del músic figuerenc.

Diumenge tindran lloc els últims actes amb els quals es tancarà l'homenatge als 200 anys del naixement de Pep Ventura i on no hi podien faltar les sardanes. La cloenda, però, de la Capitalitat de la Sardana tindrà lloc el dia 11 de març.