El projecte del gaig blau als Aiguamolls acaba amb 96 cries l'any passat

El projecte del gaig blau que es porta a terme al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha acabat el 2017 amb 96 cries. Més de la meitat de les caixes niu instal·lades per Endesa van ser ocupades per parelles de l'espècie. Per primera vegada s'ha fet seguiment via geolocalitzadors, durant el període de cria, gràcies a la instal·lació de dispositius GPS a tres individus adults i, s'han col·locat també anelles identificadores a 74 pollets i alguns adults.

A la primavera, la Companyia va instal·lar 30 caixes niu aprofitant les torres elèctriques que travessen el parc i, a l'estiu, es van col·locar els dispositius geolocalitzadors per realitzar el seguiment de tres individus adults.

Les dades recollides permetran ampliar el coneixement que, fins al moment, es té del comportament i la dinàmica d'aquesta espècie tan fragmentada al territori amb l'objectiu d'afinar cada vegada més en l'aplicació de les accions de conservació més efectives per a l'espècie.

El projecte per recuperar aquesta au es porta terme des de fa anys al parc i es considera un èxit. És probable que en els propers anys, els individus comencin a identificar aquesta nova zona com a propícia per a la reproducció i gradualment es vagin ocupant les caixes.