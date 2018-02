Tanca el mític restaurant Garbet de Colera

El Restaurant Garbet de Colera, situat als peus de la cala que li dona el nom, ja no obrirà aquest estiu, després que aquest 2018 finalitzi la concessió de l'emblemàtic local del nord de la Costa Brava. La seva propietària, Àgueda Pascual, ho va fer públic a través de les xarxes socials en un emotiu escrit.

El restaurant, obert des del 1948, haurà de tancar després de 70 anys de vida. Pascual ha recordat la trajectòria de l´establiment, per on, diu, hi han passat fins a tres generacions de «moltes famílies, amb les què hem compartit moments importants».

Pascual també ha dedicat unes paraules d´agraïment a la fidel clientela que durant anys ha fet del restaurant un dels punts de trobada d´empordanesos i turistes atrets pel paisatge i la gastronomia del Garbet. «Aquest gran somni quedarà en el nostre record», explica la propietària, mentre recorda alguns dels moments viscuts al Restaurant com «les nits de lluna plena, els aniversaris, les travessies pel Cap de Creus, les peticions de matrimoni o les trobades d´amics».

El Restaurant Garbet s´acomiada «amb l´orgull d´haver aconseguit crear instants d´emoció i somnis d´estiu» al cor de la Costa Brava alt-empordanesa.»