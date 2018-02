L'alcaldessa de Figueres celebra el trencament del pacte amb el PSC fa un any

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va mostrar ahir la seva satisfacció per l'aprovació definitiva del pressupost per part d'un equip de govern amb només cinc dels vint-i-un regidors. Per Felip, el temps ha demostrat que el trencament del pacte amb el PSC va ser necessari per la ciutat.





Acabem el dijous amb una notícia excel·lent.El ple ha aprovat de forma definitiva el pressupost municipal del 2018,que puja a gairebé 57milions d´euros.Fa poc més d´un any vaig haver de prendre decisions difícils però que el temps ha demostrat que eren necessàries per a la ciutat pic.twitter.com/g3coPw3ZmA — Marta Felip (@MartaFelip) 8 de febrero de 2018

Estic convençuda que aquest és el camí i que la bona política és, precisament, la que aconsegueix teixir consensos i acords amb l´únic objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. El pressupost és només un punt i seguit. — Marta Felip (@MartaFelip) 8 de febrero de 2018

Els comptes per l'any vinent s'han aprovat sense massa dificultats per part del govern d'arribar a acords amb la resta de grups que integren el consistori (els regidors del grup mixt Manel Toro i Núria Galimany, Compromís d'Esquerres per Figueres, ERC, PP, la CUP i CS).