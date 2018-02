Cs demana més policies a Figueres per acabar amb els cultius de marihuana i la inseguretat

El debat sobre la inseguretat al barri de Sant Joan de Figueres ha aterrat al Parlament de Catalunya. El grup parlamentari de Ciutadans, integrat pel regidor a l'Ajuntament de Figueres Héctor Amelló, ha registrat una proposta de resolució en la qual se sol·licita que es desplegui un operatiu policial al sector oest de Figueres per fer front a la «problemàtica social i la inseguretat» de la zona.

En el document, la formació taronja demana un operatiu continuat de control i detecció de plantacions il·legals de marihuana, així com augmentar la presència policial tant a Sant Joan com als barris dels voltants.

«Hem de fer front a aquesta problemàtica amb mesures dissuasives i de prevenció», ha dit el també diputat de Ciutadans Jean M. Castel, i ha recordat que «alguns dels darrers casos han arribat a posar en risc la seguretat dels veïns».

A més, ha assenyalat el frau elèctric com una de les problemàtiques que l'augment d'agents policials podria combatre per evitar talls de llum constants als veïns de la zona. En l'escrit també es proposa implementar un Pla de Xoc Integral per fer front a aquesta situació, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Figueres, els serveis socials i altres serveis municipals competents, a més d'incloure un pla d'adequació i sanejament de la via pública.

La proposta de Cs arriba després que el dilluns es reunís la comissió del barri de Sant Joan de Figueres i s'hi presentés el pla estratègic que ha redactat l'Ajuntament per millorar la cohesió del barri amb la resta de la ciutat i la seguretat a la zona, entre d'altres.

El partit també ha demanat al Parlament incrementar els efectius policials a tota la demarcació de Girona, més unitats especialitzades en bandes organitzades, mesures de col·laboració amb la resta de cossos policials i augmentar puntualment els efectius policials durant l'estiu.