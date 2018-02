Defensem el Tren insta a negociar amb França la millora dels trens

Defensem el Tren de l'Empordà i dels Usuaris de tren Perpinyà-Portbou (UTPP) insta la Generalitat i Renfe a mantenir converses amb els seus homòlegs a França després de conèixer que es treballa per millorar les connexions de tren transfrontereres perquè els trens arribin fins a Portbou i Puigcerdà. Ara només arriben fins a les estacions franceses i es coordinen els horaris amb els trens espanyols.

El portaveu de Defensem el Tren, Josep Maria Loste, ha explicat que els companys de les entitats franceses que treballen per millorar les connexions els han fet arribar la informació que a l'abril se signarà un acord entre la regió d'Occitània i la SNCF (la companyia ferroviària francesa) perquè «volen més trens i volen intentar que aquests trens arribin més a Portbou i Puigcerdà».

El Consell econòmic Social i del Medi Ambient de la Regió d'Occitània, un organisme tècnic de l'administració, ha emès un dictamen sobre el projecte d'acord entre les dues parts per treballar en aquest sentit. Des de la plataforma Defensem el Tren, però, remarquen que calen converses també entre els organismes d'aquí per tal que prosperi una veritable regulació dels horaris i trens a ambdues bandes de la frontera.



Coordinació d'horaris

Les principals reclamacions són més freqüència de trens i que els horaris es coordinin per tal que els usuaris no es trobin, per exemple, que arribin a Cervera i el tren que continua cap a Portbou ja hagi marxat. Usuaris del tren Perpinyà-Portbou, Defensem el Tren de l'Empordà i la Plataforma del Transport Públic fan una crida a a millorar la col·laboració perquè es faci realitat un tren lleuger convencional transfronterer.