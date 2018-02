Acusen Cs de Figueres de fer «demagògia» amb el barri de Sant Joan i de trencar el pacte de ciutat

«Sorprès» així és com es declara el regidor delegat del barri de Sant Joan de Figueres, Francesc Cruanyes, després que dimecres passat el regidor de Ciutadans i també diputat, Héctor Amelló, registrés al Parlament una proposta de resolució en què es demanava un pla de xoc i més pressió policial per al sector oest de la ciutat. Els grups municipals hi veuen «demagògia» i «estratègia electoralista».

La presentació del document al Parlament només dos dies després que se celebrés la comissió del barri de Sant Joan no ha agradat. El Pacte de Ciutat recull el compromís de tots els grups municipals d'actuar de manera unificada i de no convertir Sant Joan «en tema de confrontació política», insisteix Cruanyes, i Cs l'hauria incomplert.

A l'actuació de la formació taronja, el regidor delegat no li veu el sentit «més enllà de fer-se notar». «No puc contemplar-ho positivament perquè havíem acordat d'anar tots a una», insisteix Cruanyes.

El regidor donava el pacte per tàcit, malgrat que no hi ha cap document signat, i assegura que després que Cs «tirés pel dret» estudiarà l'opció de firmar el Pacte de Ciutat. A més, per Cruanyes s'han d'abordar polítiques que «persegueixin la transformació del barri» amb una millor formació i inserció laboral, a més d'aquelles que obeeixen a la inseguretat.

La majoria de grups també s'han mostrat crítics. Agnès Lladó (ERC), ja ha defensat amb anterioritat la signatura del document per part de tots els grups municipals. «L'efectivitat serà zero sempre que anem sols», ha dit. Tot i això, la portaveu d'Esquerra reconeix que, per resoldre les problemàtiques de Sant Joan, caldrà el suport «sobretot econòmic» dels ens supramunicipals.



"Demagog" i "oportunista"

En unes línies similars s'ha mostrat el regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, qui també ha titllat Cs de «demagog», «oportunista» i d' «ànsies de protagonisme».

En canvi, la veu més crítica ha sigut la del portaveu del PSC, Pere Casellas, però no amb la formació d'Héctor Amelló, sinó amb el govern del PDeCAT.

Per al socialista, el pacte de ciutat està «mort, caducat i enterrat des que ens van fer fora i l'alcaldessa es va negar a incrementar les partides pel barri de Sant Joan». El que fins fa un any fou el regidor delegat del barri, abans del trencament del pacte de govern, diu, però, no tenir cap inconvenient en signar el Pacte de Ciutat, sempre que vagi acompanyat d'una major inversió per la zona. «Em sembla molt bé que Cs presenti propostes», ha conclòs.

Pel que fa a la regidora del PP, Maria Àngels Olmedo, malgrat defensar la unitat i el treball conjunt per assolir els objectius de cohesió social i més seguretat per Sant Joan, demana fets. «Ens esperarem dos mesos per comprovar l'efectivitat dels grups de treball» i no descarta també tirar pel dret si en aquest període no s'ha materialitzat cap solució.

La comissió del barri de Sant Joan es va reunir el dilluns 5 de febrer després de catorze mesos. En la trobada es va presentar el pla estratègic del barri.