Més de 120.000 assistents al 50è aniversari d'Empuriabrava

Al llarg del 2017, més de 120.000 persones han passat pels més de 150 actes que s'han organitzat amb motiu del 50è aniversari. Des d'activitats multitudinàries com el concert dels 50 anys amb The Original Blues Brothers Band o la cercavila amb els Comediants, a actes més petits com la taula rodona amb arquitectes sobre la planificació d'Empuriabrava.

La majoria d'activitats han estat centrades en l'àmbit esportiu, festiu, musical i gastronòmic. Segons la regidora delegada dels 50 anys, Roser Vitalla, «el balanç és molt positiu ja que a part de l'èxit de participació i la projecció que ha significat per a la marina, les entitats i els veïns d'Empuriabrava han tingut un paper molt important que s'ha traduït en moltes iniciatives i en especial en la continuïtat d'algunes propostes al llarg del 2018». Segons l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, «s'han complert tots els objectius que ens havíem marcat». Güell ha destacat el reforç de la projecció exterior d'Empuriabrava, però «sobretot per la participació dels veïns» que es va iniciar amb un procés participatiu per dissenyar la programació.