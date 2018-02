Els locals de la Jonquera tancats fa un any tornen a vendre peces falses

Després que Els Límits de la Jonquera aparegués a la «llista negra» dels Estats Units per ser un dels punts de venda de falsificacions més gran d'Europa, la Guàrdia Civil ha escorcollat vuit botigues del municipi que ja havien sigut precintades anteriorment per venda de productes falsificats. S'hi va comissar material per valor de 105.000 euros.

Els locals comercials inspeccionats el passat 16 de febrer ja s'havien clausurat fa poc més d'un any durant el macrooperatiu policial contra les falsificacions a gran escala a la Jonquera, però van tornar a reobrir poc després, tal com confirmen fonts municipals.

Els últims escorcolls realitzats per la Guàrdia Civil al municipi s'han tancat amb més de 4.900 peces de roba requisades. Es tractaria de material falsificat de conegudes marques «tots ells suposadament importants il·legalment» segons fonts policials.

Els agents van inspeccionar vuit locals comercials i durant l'escorcoll es van sol·licitar les factures corresponents per demostrar la importació legal de la roba, però davant la inexistència de documents no es va poder certificar la procedència.

Es van requisar sabates esportives de diverses marques, samarretes, bosses, xandalls, pantalons i rellotges entre d'altres. Es van aixecar vuit actes per infraccions administratives en matèria de contraban per no poder demosrar la seva importació.

En el macrooperatiu policial del novembre del 2016 es van confiscar 264.980 productes valorats en vuit milions d'euros, es va saldar amb 71 detinguts, 41 escorcolls i el tancament cautelar dels establiments on es trobaven els productes intervinguts.



Per la via civil

«L'Audiència Provincial de Girona ens ho envia tot a la via civil, que és molt més lenta» criticava el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, un cop celebrada la Junta Local de Seguretat de la Jonquera ara fa una setmana.

Ballesta assegurava que tant Mossos com la Policia Nacional han fet diversos operatius contra les falsificacions al municipi fronterer, però que no es tracta com un delicte penal, sinó civil «i això té uns altres terminis». Ballesta, que es va mantenir caut en aquest aspecte, va assenyalar que es tractava d'un criteri jurídic.

L'Ajuntament no ha amagat la impotència davant la reiteració delictiva de què és víctima el poble, tant pel que fa a robatoris, falsificacions, venda ambulant com tràfic de droga. Ha passat poc més d'un any des que el 30 de gener del 2017 la policia espanyola començava a retirar els precintes de les botigues de la Jonquera tancades en el marc del macrooperatiu contra les falsificacions només dos mesos abans.

La jutgessa havia aixecat la mesura cautelar que impedia als comerços tornar a obrir. Tant comerciants com ajuntament van lamentar la decisió, amb què se sentien «impotents».