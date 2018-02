«Només van trobar material pornogràfic legal com pot tenir tot adult»

L'exregidor del PP a Figueres, Diego Borrego, ara no adscrit, intenta passar pàgina després que s'arxivessin les dues causes que l'investigaven per unes presumptes gravacions d'un usuari al lavabo de l'estació del TAV a Girona i per tinença i distribució de pornografia infantil.

Malgrat la gravetat dels càrrecs de què se l'acusava, diu Borrego que el fiscal no era present a la sala durant les seves declaracions a la jutgessa. «Tot indicava que davant d'una acusació tan greu, el fiscal hauria d'haver estat present», explica el regidor en una entrevista del Setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

«Si haguessin trobat una única foto de pornografia infantil, el fiscal hauria estat allà i jo hauria anat de cap a la presó», assegura el regidor.

Segons Borrego, els Mossos «només van trobar un material pornogràfic totalment legal, com el pot tenir qualsevol adult». Tot i això, encarregaran un informe pericial que demostri que les persones que apareixen en els vídeos no són menors.

Borrego confia que podrà assistir al proper ple de Figueres altra vegada com a regidor del PP, després que el partit li suspegués la militància. Borrego manté que no va voler deixar l'acta de regidor perquè «sabia que no havia fet res» malament i va més enllà: «Sé que a algú li hauria agradat veure'm políticament mort, no vaig voler donar la satisfacció a ningú».

La justícia va arxivar el cas dels banys del TAV per falta de proves i en relació amb el delicte de pornografia infantil, la resolució va donar la raó a la defensa, que argumentava que s'havia actuat de manera «desproporcionada».

Borrego havia entregat el mòbil voluntàriament per tal de demostrar que era innocent del primer dels delictes i no va donar permís per revisar res que no tingués relació amb l'incident del TAV.