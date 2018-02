15a edició de la Fira de la Ceba i el Calçot de Vila-sacra

Vila-sacra va celebrar ahir la quinzena edició de la seva Fira de la Ceba i el Calçot. El poble es va omplir de parades i estands per donar a conèixer la varietat i la qualitat de les cebes i els calçots que es produeixen en el municipi.

A la Fira s´hi van poder trobar productes elaborats amb aquestes hortalisses, com ara pastissos i melmelades, però també hi havia altres productes d'alimentació i objectes d'artesania. Com és tradicional, també es va fer el Concurs de menjar calçots, que amb els anys s´ha convertit en una de les activitats més esperades del dia.

També es van fer degustacions de plats i tallers de cuina. La jornada va començar a les 10 i durant tot el matí hi va haver activitats infantils com: passejades amb poni, taller de pintura sobre vidre i metracrilat, jocs tradicionals... A les dotze del migdia hi va haver la missa solemne i després ja va començar el concurs de menjar calçots. A més, durant tot el dia es va poder visitar a la llar d´avis l´exposició-concurs de plantes i flors de l´Associació de Dones de Vila-sacra. Els assistents també van poder visitar diverses exposicions de pintura situades a l´ajuntament.