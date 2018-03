Ventura Pons: «El Dalí va trair tothom»

El cineasta Ventura Pons feia bastants anys que volia explicar la història d'Anna Maria Dalí, la germana del famós pintor, "que és una història amagada i aquestes sempre són les més interessants". El nou film de Ventura Pons 'Miss Dalí' arriba al Festival de cinema de Guadalajara, on s'ha homenatjat al cineasta català entregant-li un guardó.

La pel·lícula fa un repàs de la vida d'Anna Maria Dalí i dels records que té dels moments viscuts amb el seu germà. En declaracions a l'ACN, Pons ha dit que hi havia molta cosa per explicar: "El republicanisme dels anys 30, el triangle amb el Lorca, la història amb Buñuel i la Gala, la traïció i la tragèdia grega de dos germans que s'estimaven i no es parlaven per moltes coses sobre tot pel canvi d'actitud constant de Dalí i l'oportunisme amb la seva actuació social i política. Condensar-ho tot amb una pel·lícula de gairebé tres hores no era pas fàcil", ha afegit. En aquest context, Ventura Pons ha assegurat que "el Dalí va trair a tothom".

Pons ha explicat que va conèixer molt a Dalí, Gala, Amanda Lear i Carlos Lozano i ha apuntat que té moltes històries seves personals que no ha pogut posar a la pel·lícula. "M'he llegit també una vintena de llibres com el de Ian Gibson o Amanda Lear", ha indicat. L'acció passa en un dia que l'Ana Maria la ve a veure una amiga de Cambridge i va recordant diferents moments de la vida de la família.

El cineasta ha assenyalat que "el Dalí va trair tothom. Primera va trair a la seva família quan va dir que escopia sobre la tomba de la seva mare, després va trair Picasso, Buñuel i també a Lorca... Ell era un geni, però era molt ell, s'inventava coses molt divertides però que tenien uns efectes colaterals".

Així mateix, ha volgut deixar ben clar que la història del film no és la de Salvador Dalí, sinó de la seva germana que tenia "un món interior propi molt interessant". Ha indicat que en aquesta pel·lícula ell fa de notari. "No hi ha res que no sigui veritat", ha dit, tot i que ha reconegut que només hi ha dos personatges inventats.

Preguntat sobre per què li va interessar més una pel·lícula sobre Anna Maria Dalí, que sobre el mateix Salvador Dalí, Pons ha indicat que sobre el pintor s'han fet moltes pel·lícules. "No m'interessava per res. Jo sóc un home de fets, si explico la història d'Anna Maria és perquè m'interessa, si explico drama és perquè el vull fer".

El cineasta català ha dit que ha hagut de treballar molt de temps per tirar endavant el film.

Ha explicat que del film també n'ha fet una sèrie de quatre capítols de 48 minuts i ha apuntat que ha despertat molt interès. "Vam fer un passi privat a Londres i un altre a Xangai... indirectament la figura de Dalí ven molt, tot i que no és el personatge central de la pel·lícula".

Segons Pons, la gent coneix els grans números i tonteries que feia el pintor, però desconeix la relació amb la seva família que és "molt interessant". Ha assegura que res era normal al voltant de Dalí. "Tenia unes sortides genials, però Déu me'n lliure de tenir algú com ell a la família".



Repartiment

Sobre el repartiment, ha ressaltat que "està molt content amb els actors, tant els catalans, britànics, francesos i andalusos". Entre els actors que hi participen hi ha Siân Philips, Josep Maria Pou, Claire Bloom, Vicky Peña, Joan Carreras,Joan Pera, Eulàlia Ballart, Jose Carmona, Allan Corduner i Minnie Marx.