El Grup Rosa dels Vents reobre avui el mític hotel Nieves Mar de l'Escala

L'hotel Nieves Mar de l'Escala reobre avui després de més de dos anys tancat i d'una reforma a càrrec de la cadena RV Hotels, del Grup Rosa dels Vents. L'històric establiment compta amb 75 habitacions totalment renovades. El projecte, amb quatre fases de reforma, no ha acabat i s'espera l'ampliació fins a 225 habitacions i una zona chill out i spa, amb una inversió prevista de 24 milions d'euros.

L'històric establiment estava tancat des del desembre de 2015. Situat al passeig Marítim, davant de mar, és un dels pocs hotels a la població que va ser construït el 1976. Durant anys ha estat un referent.

El grup RV Hotels el va adquirir l'any passat i ha posat en marxa una reforma que, una vegada finalitzada, ha de permetre modernitzar l'establiment hoteler, que passarà de tres a quatre estrelles.

Del celler a l'hotel Nieves

L'origen de l'hotel Nives Mar es remunta al celler de Can Gelada que estava situat al carrer del Port. El van inaugurar Nieves Suñer i Josep Ballester el 1916.

Més tard, la bodega es va convertir en una fonda.

Els impulsors, besavis dels propietaris que posteriorment van portar l'hotel, van regentar un negoci vinculat a l'activitat pesquera de l'antic port, a la Platja. Per la Fonda Nieves hi van passar personatges importants com Josep Pla.

El 1976 es va construir l'hotel Nieves Mar i, després de més de tres dècades liderant l'oferta turística d'allotjament hoteler a la població, va tancar les portes fent témer què suposaria perdre les places hoteleres en una població on en falten.

Amb la compra i posada en servei de l'hotel Nieves Mar de l'Escala, l'oferta d'allotjaments turístics de la cadena RV Hotels del Grup Rosa dels Vents continua creixent i complementa la seva expansió després de l'adquisició el 2017 de l'hotel Tuca a Vielha (4E – 115 habitacions) i l'hotel Orri a Tredós (3E – 30 habitacions).

Un altre històric establiment hoteler en reformes és l'hotel Voramar, al passeig Lluís Albert, a pocs metres del Nieves Mar. Des de fa setmanes està en obres.