El Casino Menestral reobre amb la Mostra d'Art Floral

L'emblemàtic edifici del Casino Menestral va obrir ahir les seves portes acollint la Mostra d'Art Floral i el Concurs de Decoració de pastissos i galetes. Per primera vegada després de catorze anys tancat, l'edifici es va convertir en una de les seus dels actes de Santa Creu, malgrat no haver acabar la reforma. L'equipament està en obres des del 2004, però ahir es va convertir en l'escenari d'una de les activitats més tradicionals de Fires i Festes de la Santa Creu. Organitzada pel Gremi de Floristes de Figueres i de la comarca, la Mostra d'Art Floral permetrà acostar el Casino als figuerencs, després de catorze anys tancat.

L'exposició, que es podrà visitar fins al 3 de maig, ocupa la planta baixa de l'edifici i té el Casino com a temàtica (el primer pis encara està en obres). L'aroma primaveral s'apodera de la imponent entrada amb l'escalinata de fons.

La mostra «és un recorregut pel Casino, allò que ha estat i és. Tenim molt a ensenyar-nos», va dir als assistents el president de l'entitat, Eduard Ayats. I és que l'exposició embelleix diversos espais de la planta baixa de l'edifici amb diverses composicions florals dedicades a la història del Casino. Aquest espai s'ocuparà, en un futur, amb l'escola de música.

Els concerts d'estiu, el ball, l'escola de pintura, el centre excursionista, l'Escola de Música, el Club d'Escacs i la biblioteca hi són representats. A més, hi ha un espai dedicat en fer un recorregut per la flora urbana de Figueres.

Darrere de la Mostra d'Art Floral hi ha quatre dones: Dolors Viñolas, Dolors Pujol, Margarita Cotcho i Caterina Moner. La d'enguany és la setena edició que organitzen i cada any la Mostra d'Art Floral ha descobert als figuerencs espais arquitectònics de la ciutat, tal com va recordar l'alcaldessa Marta Felip.

Les obres de rehabilitació s'han eternitzat des del 2004 però durant les Fires i Festes de la Santa Creu es donarà vida a l'equipament. Ahir, els primers curiosos ja van poder veure l'interior de l'edifici. La històrica entitat ocupa espais temporals a l'espera de tornar a la seva seu, com ara la Mostra Filatèlica que se situa en el local de l'església de Sant Pere.

Ara, però, es comencen a desencallar els entrebancs que impedien plantejar el tram final dels treballs amb l'adequació dels espais interiors.