Fira del Llibre Vell i d'Ocasió i Concurs de Creus de Maig, els actes principals d'avui

Figueres celebra avui un gruix important dels actes de la programació de Fires en el dia de la Santa Creu. La Fira del Llibre Vell i d'Ocasió i el Concurs de Creus de Maig són dos dels principals.

La Fira, ubicada a plaça Catalunya, permet comprar llibres de segona mà, alguns d'ells difícils de trobar. Les parades estaran situades al cèntric espai de la ciutat durant tot el dia. El pregoner d'aquest any és Joan Manuel Soldevilla que aquest any ha publicat "L´amic de Praga", una experiència que coincideix que ja fa cinc anys va compartir la seva parella, Mer­cè Cuartiella.

L'altra altra destacat d'avui és el Concurs de Creus de Maig. Les entitats i associacions de la ciutat fan una creació en forma de creu que exposen al carrer. El jurat valorarà diferents aspectes per entregar els diversos guardons del concurs.



Les creus estan situades en edificis com el Castell de Sant Ferran, en places i en diferents punts dels carrers. Això permet fer un recorregut per visitar les creacions. A les sis de la tarda es donaran a conèixer les guanyadores en un acte al saló de plens de l'Ajuntament. També s'entregaran els guardons del Concurs de decoració de pastissos i galetes.