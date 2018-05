Els Castellers de Figueres van tornar a oferir el seu pilar caminat per les Fires i Festes de la Santa Creu. Es va aixecar a la plaça de l'Església i van anar caminant fins a la plaça de l'Ajuntament. L'acte, com és habitual cada any, desperta una gran expectació entre els figuerencs i també alguns turistes. El públic els va rebre amb un sorollós aplaudiment quan van descarregar el pilar.