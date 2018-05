El primer tanatori de Llançà obre les seves portes al públic

Les obres del tanatori de Llançà ja han finalitzat i està previst que el nou equipament funerari entri en funcionament aquesta setmana. El nou equipament d´Àltima se situa a la carretera de Portbou, 1, al costat del cementiri municipal dels Ximblars, i prestarà servei a Llançà i a altres municipis de la Costa Brava Nord.

Ahir va tenir lloc una jornada de portes obertes per donar a conèixer les dependències i les pretacions del tanatori. Hi va assistir l´alcalde de Llançà, Pere Vila, que va destacar l´avantatge que suposa la instal·lació de l´equipament al municpi: «El tanatori cobrirà una necessitat existent i permetrà que els veïns no haguem de dependre del vehicle per traslladar-nos a altres poblacions a fer la vetlla», va indicar.

El nou tanatori d´Àltima a Llançà és un edifici aïllat de 238 metres quadrats, d´accés exterior directe, en planta baixa. Disposa d´una sala de vetlla completament equipada i amb serveis propis –guarda-roba, nevera, cafetera– i un oratori multiconfessional amb capacitat per a 60 persones.