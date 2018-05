Plataforma Cívica i la Udem s'uneixen a Castelló d'Empúries

Plataforma Cívica d'Empuriabrava i Unitat i Defensa d'Empuriabrava (Udem) s'han unit per presentar-se junts a les properes eleccions municipals. La vella reclamació de millores a Empuriabrava es manté però esperen oferir un programa on es tingui en compte tot el municipi.

Els dos grups tenen tres regidors, dos de Plataforma i un d'UDEM. Esperen que sumant les dues formacions, «apolítiques», puguin tenir més força. «Les nostres idees són diferents del que s'ha fet en els darresr trenta anys al municipi i les nostres propostes estan basades en l'experiència, en el sentit comú», ha dit Xavier Martínez, portaveu d'UDEM. Per José Gallego, de Plataforma Cívica, entre les prioritats hi ha Empuriabrava on creu que cal «una revolució». Espera que la unió millori els resultats electorals.