El projecte Ekko WC, un vàter sense aigua, guanya el Premi Emprenedor 2018

Finalistes i premiats a l´Auditori Caputxins, on es van entregar els premis.

L'empresari Adrià Giner Puigdomènech ha estat el guanyador del Premi Emprenedor 2018 pel projecte Ekko WC, un vàter en sec, que no necessita aigua per funcionar i construït el 100% en fusta. Entre la resta de guardons, destaca també el Premi Jove Empresari per a Marc Barceló de l'empresa Volta Motorbikes, motos elèctriques.

«Som de fusta i... no gastem aigua!». Així es promociona el producte d'Adrià Giner que destaca pel caràcter sostenible i de respecte al medi natural. Es tracta de sanitaris EKKO que funcionen en sec, sense aigua, i a més construïts amb fusta 100% natural que garanteix la sostenibilitat dels boscos d'origen. En comptes d'aigua, l'eliminació de les olors es fa a través de l'abocament de serradures sobre els residus.

La neteja de les mans es fa amb una espuma hidroalcohòlica que s'evapora tota sola en uns segons. El conjunt del projecte té en compte la sostenibilitat. Per això el paper higiènic és ecològic provinent de cartró reciclat de caixes de begudes i la llum és de l'energia solar.

A la web de l'empresa ahir es comptabilitzaven 98 lavabos llogats que han suposat un estalvi de 2.940 litres d'aigua i 204 quilòmetres d'higiene reciclat.

Els premis emprenedors compleixen deu anys. Estan impulsats per l'Ajuntament de Figueres, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona, el Consell Comarcal, el Setmanari de l'Alt Empordà i l'Associació Fòrum Imagina.

L'objectiu és promoure la iniciativa emprenedora a la comarca i reconèixer l'aportació de les noves iniciatives empresarials com a eina de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball. En aquesta edició s'han presentat 22 candidatures.

El Premi Emprenedor té un segon premi que ha estat per a Roser Martínez Joieria Creativa, que crea petites obres d'art, originals creacions elaborades de forma artesanal.



Premi Jove Empresari

Com a Jove empresari ha estat guardonat Marc Barceló que ofereix una àmplia gama de motes elèctriques.

En la categoria de Línia de negoci innovadora els organitzadors han escollit Can Tuies, de Carmen Díaz, del Far d'Empordà, una proposta gastronòmica.

Els premis també tenen en compte els estudiants i ofereixen dos premis en la categoria d'ESO i un en la categoria de Batxillerat i Cicles.

En la categoria d'ESO un Vaixell de recollida de brossa s'ha endut el Premi a la Millor idea de negoci. Els estudiants que l'han ideat i han desenvolupat la idea han estat Jose Camara, Sergi Ribas, Noa López i Joel Viñales, de l'Institut Illa de Rodes.

En la categoria de Batxillerat i Cicles el Premi ha estat per a Komfy, que proposa un sistema de calefactors per poder portar jaquetes fines a l'hivern. El projecte és de Maria Campayo, Holly Forrom, Vanessa Meza i Alexandra Mourafiq, de l'Institut Cendrassos de Figueres.