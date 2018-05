Un camió fa marxa enrere i ensorra la paret d'un edifici

Un camió va provocar ahir greus danys en un edifici de la Jonquera en fer marxa enrere. Va destrossar la façana d'un equipament que s'havia utilitzat anteriorment com a habitatge i que en l'actualitat té funció de magatzem.

El cop va ser tan fort que els Bombers van haver de fer tasques de sanejament ja que el tràiler va fer un bon forat. Com a conseqüència de l'incident, es van desprendre diverses peces de construcció que el cos d'emergències va retirar.

Arran del succés, els Bombers van demanar que l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de la Jonquera passés per la zona durant les pròximes hores per tal de poder determinar si l'edifici es pot mantenir dempeus o caldrà tirar-lo a terra, ja que va quedar molt deteriorat.

L'edifici, de només una planta, va quedar balisat. Malgrat l'ensurt, no es van haver de lamentar ferits. El succés es va produir pels volts de les cinc de la matinada a peu de la Nacional II a tocar d'una benzinera que hi ha al quilòmetre 776 i de la carretera Unidireccional - Une de la Duana, una àrea concorreguda pels camions ja que hi tenen una àrea d'aparcament.

Per causes que es desconeixen, el conductor del tràiler que estava aparcat en aquesta zona de la Jonquera va fer marxa enrere i va acabar fent un forat en un edifici que s'utilitza com a magatzem. Aquest tipus de successos no són massa freqüents ja que en aquest cas el camió va fer una gran destrossa.

El que ha succeït en algunes poblacions de l'Empordà amb camions i de vegades han provocat algun tipus de dany és que han quedat atrapats en seguir el GPS per alguns carrers massa estrets dels municipis i això de retruc ha provocat que hagin acabat rascant les parets i fent algun tipus de destrossa.