Jutgen a un home acusat d'agredir sexualment de la cuidadora de la seva sogra a Vilafant

L'Audiència de Girona ha jutjat avui al matí a un home acusat d'agredir sexualment de la cuidadora de la mare de la seva esposa a Vilafant. Durant el judici l'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar mentre que la víctima ha relatat que l'home li havia realitzat tocaments no consentits introduint-li els dits a la vagina i tocant-li els pits. La cuidadora convivia amb la família a la mateixa casa i l'acusat hauria aprofitat que la seva dona havia marxat de viatge a València per poder-se acostar a la treballadora.

Els fets que es jutgen van tenir lloc l'agost de l'any 2017. La víctima ha explicat durant la vista que els dies previs al viatge de l'esposa, l'home ja havia començat a mostrar-se més afectuós amb ella i que li havia recarregat el mòbil perquè pogués trucar els seus fills d'Hondures.

L'home va entrar en més d'una ocasió a la seva habitació sense permís per poder-la tocar. La cuidadora assegura que en més d'una ocasió es va resistir i li va demanar que parés dient que "podria ser la seva filla". Després del darrer episodi - en el qual l'acusat li va treure la roba, li va tocar els pits i li va introduir els dits a la vagina - la dona va marxar de la casa. "Li volia dir explicar tot abans a l'esposa però no ho vaig fer perquè pensava que no em creuria" ha relatat.

La fiscalia demana un total d'11 anys de presó per l'acusat per un delicte d'agressió sexual sense penetració i un altre també d'agressió sexual mitjançant la introducció de membres corporals. La defensa, per contra, en demana l'absolució al·legant que en la seva declaració la víctima no explica de manera clara el què va passar. "Aquesta persona tenia claus i telèfon, perquè no va marxar doncs?" ha preguntat la lletrada de l'acusat.