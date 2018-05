Eliminen un niu de vespa velutina localitzat en l'àmbit urbà de Figueres

El servei de control de plagues urbanes ha eliminat aquest dimarts, 15 de maig, un niu de vespa velutina localitzat en l'àmbit urbà de Figueres. El tinent d'alcalde de Medi Ambient i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament figuerenc, Francesc Cruanyes, ha fet pública una imatge del niu per tal que tothom pugui saber quin és l'aspecte i, en cas d'alerta, es pugui avisar els serveis de Medi Ambient.

Des de l'Ajuntament informen: "En cas de trobar-vos un niu com aquest, aviseu els serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament al 972 032 200 o per correu electrònic a mediambient@figueres.org".

Els danys que provoca la vespa velutina a l'apicultura és principalment la inhibició del treball de les abelles. Aquestes no surten de les arnes i per tant hi ha menys producció de mel. A més a més, l'efecte depredador sobre l'abella reina pot suposar la pèrdua de l'arna.

La vespa velutina, també coneguda com vespa asiàtica, continua expandint-se pel territori català. Està localitzada sobretot a les comarques gironines i la seva presència a les comarques centrals ha anat en augment des que es va detectar per primer cop a Catalunya el 2012.