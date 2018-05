Nou procés participatiu, a l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala torna a decidir inversions per valor de 400.000 euros a través d'un procés de pressupostos participatius. Es poden presentar propostes del 21 de maig al 10 de juny.

La primera fase es posa en marxa aquest dilluns, 21 de maig, quan ja es poden començar a presentar propostes d'inversió, ja sigui presencialment o a través del web participacio.lescala.cat.

Les diferents fases d'aquest procés i les novetats d'aquest any es van explicar dimecres en un acte públic a la Sala d'Actes Municipal. La primera fase és, precisament, la recollida de propostes.

La data límit per presentar propostes és el 10 de juny. En tot cas, les propostes s'han de referir a inversions, és a dir, allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. A tall d'exemple, hi hauria la creació o renovació d'equipaments municipals o la millora d'espais públics (vials, senyalització, mobiliari, enllumenat, zones verdes, clavagueram...). Les propostes han de complir alguns requisits i no superar de forma individualitzada els 100.000 euros, amb l'objectiu que es puguin escollir i fer diverses actuacions a través d'aquest procés.

Una de les novetats d'enguany és que, a més d'aquesta recollida individualitzada de propostes, s'ha programat un taller participatiu per tal de poder generar propostes de forma col·lectiva.