Nou sector Habitatges i un gran parc

? La zona de l'Olivar Gran és un dels cinc plans del sector oest que s'havia de desenvolupar abans de la bombolla immobilària i que va quedar amb solars abandonats i deslligat de la ciutat i de Vilafant, amb qui limita. S'hi preveuen habitatges, serveis i un gran parc. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que és l'actual propietària, pretén desenvolupar-lo. Després de complir els requisits i fer els canvis que demanaven alguns departaments de la Generalitat als quals s'ha demanat autorització o permisos, al darrer ple es va aprovar inicialment. La zona és avui una esquerda entre Figueres i Vilafant que amb l'impuls del pla s'espera resoldre amb la unió dels dos termes municipals. El Pla parcial del sector dels Olivars es va aprovar definitivament el 5 de novembre de 2008, però al seu pas per la Comissió Territorial d'Urbanisme es van quedar pendents de realitzar algunes modificacions. L'aturada general de grans promocions immobiliàries, com la del parc de les Aigües o la de l'Olivar, va frenar les previsions de creixement del sector. En el projecte inicial fins i tot es preveien zones d'oci com una sala multicinemes. Ara s'impulsarà amb la creació dels vials de serveis la posterior construcció d'habitatges amb una densitat que serà elevada. Inclou un gran parc.