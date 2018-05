Endesa invertirà més d'un milió d'euros en construir una nova seu a Figueres

Endesa està construint a Figueres la seva nova seu a l´Alt Empordà, que substituirà la que fins ara estava operativa –la seu de l´antiga Hidro- al carrer de Sant Pau. Les noves oficines, que suposaran una inversió superior als 1,1 MEUR, allotjaran tots els empleats de la Companyia amb un model d´equipament innovador i funcional i amb una clara vocació i aposta ambiental, sense detriment a l´hora prestar als serveis elèctrics com fins al moment.

La nova oficina s´està aixecant al recinte de la subestació de Figueres –ubicada al carrer de Ponent cantonada amb el carrer de Navata- i és previst que estigui enllestida i possibiliti el trasllat de personal el proper mes de novembre.

Les noves dependències seran més modernes, segures, funcionals, tecnològiques, eficients, racionals i sostenibles, i comptarà amb espais més oberts, transparents i visibles.

Pel què fa als aspectes constructius, l´aposta de la Companyia és crear edificis d´alta eficiència energètica.

Així, el nou equipament –que suposarà la reducció d´emissions de 99 tones de CO2 anuals- s´ha creat amb un embolcall tèrmic (tancaments, cobertes, finestres i protecció solar) dotat amb grans finestrals per tal d´augmentar la llum natural al seu interior.

Disposarà de noves instal·lacions de climatització, ventilació i il·luminació amb un confort lumínic i acústic més gran, i d´una reducció del consum energètic (il·luminació eficient i equips de clima amb un rendiment més gran), a part de dispositius d´estalvi i eficiència energètica (sensors de presència en espais tancats comuns). Igualment, tindrà un terra, un sostre i un mobiliari amb control acústic i, com no pot ser d´altra manera, no hi haurà cap mena de barrera arquitectònica. A més, com a gran novetat, s´instal·laran 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de la flota

La seu d´Hidroelèctrica de l´Empordà, S.A.

L´entrada en servei de les noves oficines permetrà el tancament de la seu actual, que havia quedat ja envellida. La història de l´edifici, de 1.914 m2, té el seu recorregut.

Les primeres oficines d´Hidroelèctrica de l´Empordà, S.A. estaven situades al primer pis de la casa número 14 del carrer Sant Josep. Els baixos servien de magatzem i en el segon pis hi vivien dos empleats. L´any 1922, l´Hidro va traslladar les seves oficines al carrer de Sant Pau (llavors dit de Cervantes), a la casa número 46. Aquest edifici va ser una aportació a la societat de Carles Cusí de Miquelet, i era una finca heretada del seu pare.

En aquest edifici hi havia hagut un magatzem de pianos, a on se´n reparaven, afinaven i llogaven. L´any 1923 va entrar en servei la central tèrmica construïda al carrer González de Soto, número 4 i 6. Es tractava de l´edifici tot just que quedava al darrere de les oficines de Sant Pau, i que abans era un camp d´oliveres. Ara, tot el complex es posarà a la venda.

La de Figueres és un exemple del nou model d´oficines que Endesa està implantant a Catalunya, i que aposten per reduir la petjada ecològica.

A part de la Figueres, durant els propers dos anys també és previst construir una nova seu a Vic i a Sant Boi de Llobregat, i remodelar les ja existents de Tarragona i de Mataró. En total, el Projecte Integral de Millora d´Oficines d´Endesa a Catalunya per a l´exercici 2018-2019 té un pressupost global de 6 milions d´euros.