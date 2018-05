Els "gurús del temps lliure" creen una oferta alternativa d'oci a l'Albera

Una nova empresa, Apunts Empordà, ha posat en marxa un projecte per oferir una alternativa a l'oci habitual a l'Albera que serveixi per donar nous alicients als visitants i alhora donar a conèixer el territori. Oferirà banys de bosc, pintar amb vi o dansa afroempordanesa del Senegal per relaxar-se. El projecte s'estrena aquest cap de setmana amb la primera Ruta del Vi amb Cotxes Clàssics.

Les persones que integren el projecte es promouen com "els gurús dels temps lliure". Georgina Olavarrieta, una de les impulsores ha explicat que pretenen que "els gurus ens donin una alternativa" com "la dansa africana, la pintura al ví, un viatge per anar a veure energies telúdiques", entre altres propostes. El referent és sempre l'Albera.

La ruta dels cotxes clàssics vol allunyar-se d'altres sortides amb vehicles. En aquest cas és una jornada on els cotxes fan una ruta diferent de l'habitual amb l'objectiu de donar a conèixer els paisatges, els cellers i diversos escenaris. La sortida es farà diumenge. Se sortirà de Vilamaniscle i es passarà per poblacions com Rabós, Agullana o Garriguella per acabar a Peralada.

Durant la ruta es faran aturades com la visita a les Vinyes dels Aspres o una eno-visita amb el tast de vins del celler a Terra Remota, a Sant Climent. El final serà a Peralada on hi haurà un sopar còctel, entrega de premis i música.