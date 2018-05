L'Ajuntament de Figueres estudia solucions per agilitzar la mobilitat

Els problemes de mobilitat a Figueres no són nous i l'Ajuntament està estudiant mesures per agilitzar la circulació al centre de la ciutat. Un dels punts on s'han començat a fer canvis és al carrer Pujada del Castell. És la principal vial de sortida de la Rambla i s'hi generen cues amb facilitat; sobretot arran de les obres del carrer de la Jonquera, que manté l'accés al vial restringit.

L'Ajuntament de Figueres va començar a actuar ahir a l'encreuament de la Pujada del Castell amb el carrer Tramuntana, des d'on es podrà girar cap a l'avinguda Marignana. Així, el carrer Tramuntana torna a ser de doble sentit des de la cruïlla, la qual cosa obliga a traslladar els estacionaments del CAP a un altre punt encara pendent de concretar.

De fet, en aquest tram del carrer Tramuntana (entre Sant Celi i Rústic i Pujada del Castell) ja s'hi havia pogut circular en ambdós sentits abans de les reformes de l'encreuament el 2009. Aleshores es va eliminar el giratori i es va ampliar la plaça de davant del CAP per potenciar l'ús de vianants dels carrers de l'entorn de la Torre Galatea.

D'altra banda, també es permetrà girar a l'esquerra en els dos carrils del carrer Mossèn Cinto Verdaguer. Fins ara, només el semàfor del vial esquerra permetia incorporar-se en aquest sentit a l'avinguda Salvador Dalí. Els canvis de circulació tenen per objectiu que el trànsit circuli preferentment per l'avinguda Salvador Dalí, incrementar les sortides de la Pujada del Castell i alliberar-lo de la circulaclió rodada.



A finals de setmana

El consistori confia que les modificacions donaran fluïdesa a la circulació, sobretot perquè falten carrers que permetin el gir a l'esquerra i la reincorporació al centre de la ciutat. La mesura es preveu que comenci a aplicar-se a finals d'aquesta setmana.

La decisió ha estat motivada per les obres del carrer de la Jonquera, que provoquen l'increment de vehicles que obligatòriament han de sortir pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer o per l'últim tram de la Pujada del Castell, que a més ha canviat de sentit en els últims mesos.

L'Ajuntament està estudiant més mesures per donar fluïdesa al trànsit. El regidor de Mobilitat, Francesc Cruanyes, ha assegurat que el consistori està treballant en diverses solucions «que no es faran públiques fins que estiguin preses», però es va comprometre que abans de l'estiu ja se n'hauria executat alguna. El debat sobre la mobilitat al centre, i especialment a la pujada del Castell, ja es va tractar en l'últim ple municipal.



Carrers pacificats

El regidor del PP Diego Borrego va proposar que s'obrís al trànsit el carrer Pep Ventura (on hi ha la comissaria de la Policia Nacional) i el carrer Sant Pau. Són dos carrers pacificats que, al seu parer, facilitarien la sortida de vehicles des de la Rambla. En canvi, per a l'alcaldessa, Marta Felip, l'obertura del carrer Pep Ventura «no és una solució» perquè obliga a girar a la dreta sentit França.