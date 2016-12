Palafrugell demana 4,7 milions en subvencions al Projecte Urbà Sostenible

nL'Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una subvenció de 4.721.903,49 euros, que representa el 50% del cost de les actuacions a realitzar dins el Projecte de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, d'acord amb la convocatòria oberta pel ministeri, segons el que estableix el Reglament FEDER de la Comissió Europea. L'alcalde, Juli Fernández, ha manifestat que «aquesta subvenció seria una nova opció d'ampliació del Pla de Barris per modernitzar la nostra vila i, al mateix temps, afrontar actuacions a espais que queden més degradats i també ens permetria treballar en diversos reptes de futur per al municipi».

Les actuacions previstes per l'Ajuntament de Palafrugell tenen un cost total de 9.443.806,98 euros i se centren en quatre objectius temàtics: noves tecnologies (amb una inversió total de 981.840,00 euros); economia baixa en emissions de diòxid de carboni (1.917.185,58 ?); medi ambient i patrimoni (3.119.552,29 ?) i inclusió social (3.062.005,76 ?). També hi ha 363.223,35 euros de despeses de gestió. La subvenció demanada és del 50% del cost total; l'altre 50% es finançaria amb recursos propis municipals (3.693.584,72 ?) i amb altres subvencions que obtingués (1.028.318,77 ?), ha informat l'Ajuntament.

En noves tecnologies cal destacar el projecte d'instal·lació de fibra òptica al municipi, la incorporació d'un sistema de smart pàrquing que permetria el control informatitzat de places disponibles a sis zones d'aparcament públic i una xarxa de sensors i telecontrol de l'enllumenat públic.

A l'apartat d'economia baixa en diòxid de carboni, s'inclou el tancament de l'anella de circumval·lació del municipi (amb un cost de 956.490,58 euros, i que ja està en execució); carrils bici, una xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics i millores d'eficiència energètica als edificis municipals.

Actuacions de medi ambient

Les actuacions previstes a l'àmbit de medi ambient i patrimoni inclouen, entre d'altres, millores als camins de ronda i passejos marítims (1.175.552,29 euros); la rehabilitació de Can Genís (750.000 euros) i condicionament de la riera de Vilaseca, han precisat les fonts municipals.

Per potenciar la incursió social es preveuen accions com la rehabilitació dels habitatges de la promoció Sant Martí (2.040.000 euros), el desenvolupament de la segona fase dels horts urbans, i diversos projectes socials.

Les propostes de la Comissió Europea per a polítiques de cohesió tenen per objectiu l'impuls d'accions integrades per millorar el desenvolupament urbà sostenible, per tal d'enfortir el paper que correspon a les ciutats dins el context de la política de cohesió.