La consulta popular de la Bisbal sobre inversions rep 669 vots

La consulta popular celebrada la darrera setmana a la Bisbal d'Empordà perquè els ciutadans decidissin el destí de 50.000 euros d'inversions ha donat com a resultat que les dues propostes més votades hagin estat la revisió de voreres amb 327 vots i canviar les calderes de la residència geriàtrica Zoilo Feliu, amb 288. Les dues propostes tenen un pressupost de 30.000 euros cadascuna, de manera que la xifra conjunta supera els 50.000 que havia determinat el govern local. No obstant això, el regidor de Participació Ciutadana, Josep Maria Castells (CUP), ha manifestat que les dues inversions es desenvoluparan durant el proper 2017 i que s'hi afegiran els 10.000 euros que falten.

El recompte del procés participatiu es va fer aquest dilluns amb la presència del secretari municipal: la participació va ser del 7,95% del cens total –8.790 ciutadans podien participar-hi, els majors de 16 anys empadronats a la ciutat– amb 699 vots, tots vàlids a excepció d'un, que va ser nul. Un cop passat el Nadal, l'Ajuntament convocarà una sessió de retorn per determinar els resultats pràctics i culminar d'aquesta manera el procés participatiu.

Castells ha explicat que, si bé el procés participatiu estableix el topall d'inversió en els 50.000 euros –que finalment seran 60.000–, l'equip de govern tindrà en compte els resultats alhora de configurar la resta d'inversions del pressupost. En aquest sentit, la tercera proposta que va tenir un major suport és intervenir en el paviment del pont Nou perquè no patini (pressupostat amb 4.000 euros i que va obtenir 251 vots); i la quarta, actuacions en les habitacions al geriàtric per un valor de 20.000 euros, que va aconseguir 243 suports. Castells i l'equip de govern (ERC, CUP i ICV-EUiA) han valorat positivament tot el procés i la participació que hi hagut. Pel regidor, ara s'han de tirar endavant els dos projectes que han obtingut més vots perquè els veïns de la Bisbal siguin conscients que la seva participació també és important.