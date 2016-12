Platja d´Aro calcula tancar el 2016 amb 1,4 milions d´euros de superàvit

El ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va aprovar aquest dimecres al vespre el pressupost per l'any que ve amb els vots a favor de l'equip de govern (CiU i PSC) i del PP, i el vot en contra d'ERC i ICV. El pressupost d'ingressos és de 28.771.400 euros, mentre que el de despeses és de 28.289.600 euros. La diferència que hi ha entre les dues xifres es destinarà al fons de reposició del clavegueram. D'aquesta manera, l'any que ve no es preveu que l'Ajuntament tanqui amb superàvit, com sí que molt probablement passarà aquest any. D'acord amb la memòria de l'Alcaldia sobre el comptes municipals, la liquidació provisional del pressupost d'enguany dóna un superàvit d'1.401.931,31 euros. La intenció del govern és destinar aquests diners al pressupost corrent un cop hi hagi la liquidació definitiva.

Així, si bé el 2017 no se'n preveu, els ecosocialistes i ERC van criticar aquesta política. El regidor Pedro Torres va afegir en la seva crítica que l'informe d'Intervenció manté que hi ha procediments irregulars en la contractació i subvencions. La regidora d'ERC, Estel Rodríguez també va criticar aquest fet que no s'acaba de resoldre mai, alhora que considera que el descens de l'IBI és mínim. La republicana també va manifestar que hi ha partides inflades, si bé «més ajustades» que en anys anteriors.

Giraut va defensar la política de generar superàvits i que el govern treballa per resoldre les deficiències a nivell de contractació. El batlle va defensar que respecte d'anys anteriors es redueixen ingressos i s'incrementen despeses i que les àrees «més polítiques» –benestar social, cultura, dinamització comunitària i ensenyament, entre d'altres– s'incrementen.

D'altra banda, ICV ha editat una tira còmica sobre els regidors de l'Ajuntament a l'estil de 13, Rue del Percebe. També serveix com a felicitació del Nadal i expressa els desitjos de la formació, com ara un centre de dia al municipi.